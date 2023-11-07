غوتيريش: ما يشهده أهالي غزة “أزمة للإنسانية”

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الكارثة التي تتكشف الآن في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل تجعل الحاجة للوقف الإنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحاً مع مرور الساعات.

وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين اليوم نقلتها ا ف ب: “إن الكابوس الذي يشهده قطاع غزة هو أزمة للإنسانية والأهم من ذلك أنه دمر الكثير من الأرواح البريئة” مجدداً الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى “مقبرة للأطفال”.

وأضاف غوتيريش: “إن العمليات البرية للجيش الإسرائيلي والغارات الجوية المستمرة تضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة بما فيها الملاجئ” لافتاً إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها أطلقوا نداء إنسانياً بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ما يزيد على 400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين لكنها لم تشمل الوقود الذي بدونه سيموت الأطفال حديثو الولادة في الحاضنات والمرضى إضافة إلى عدم إمكانية ضخ المياه أو تنقيتها ما يؤدي إلى انتشار الأمراض بين أهالي القطاع.

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