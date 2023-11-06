جنوب إفريقيا: الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة بحق غزة

جوهانسبرغ-سانا

أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باند أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني عبر عدوانه المتواصل على قطاع غزة وعلى كامل الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت باند خلال لقائها السفراء العرب لدى جنوب أفريقيا أن سبب تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والتوسعات الاستيطانية وانتهاكات المقدسات التاريخية الإسلامية والمسيحية وانتهاكاته واعتداءاته المستمرة بحق الفلسطينيين وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية.

ودعت باند إلى تسوية القضية الفلسطينية بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

واستدعت حكومة جنوب افريقيا في وقت سابق اليوم دبلوماسييها من كيان الاحتلال بسبب الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.

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