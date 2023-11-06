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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم

2023-11-06

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة المذكورة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص ما أسفر عن استشهاد شاب إثر إصابته برصاصة في الرأس وإصابة اثنين آخرين.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت شابين.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين اليوم في الضفة الغربية إلى سبعة.

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