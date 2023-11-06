رئيسي: الولايات المتحدة شريكة الصهاينة في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن استمرار قتل الفلسطينيين ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة، وإن قتل النساء والأطفال والأبرياء والهجمات على المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمناطق السكنية أمر مدان وغير مقبول.

وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم: “إن إيران تدعم أي جهد عالمي مشترك لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار وتقديم المساعدات لشعب غزة المظلوم” مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الرئيسي للصهاينة في هذه الجرائم بسبب دعمها المالي والعسكري والاستخباراتي الشامل للكيان الصهيوني إضافة إلى حق النقض “فيتو” الذي تمارسه ضد قرارات مجلس الأمن لإنهاء قصف قطاع غزة.

وأضاف رئيسي: إن القتل الجماعي في حق أهل غزة يشكل الجريمة الأكثر عداوة للإنسانية في القرن الحادي والعشرين والتي يجب أن تتوقف على الفور مشدداً على حق المقاومة الفلسطينية المشروع في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب ومطالباً جميع الدول بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والتحرر من الاضطهاد.

كما نوه رئيسي بالعملية النوعية الأخيرة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية والتي جاءت رداً طبيعياً على سياسات الكيان الصهيوني وسلوكه الإجرامي المتمثل في غصب واحتلال أرض الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء وتدنيس مقدسات الشعب الفلسطيني.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الهندي عن قلقه إزاء محنة سكان غزة بسبب العدوان الإسرائيلي منوهاً بجهود إيران الداعمة والتنويرية في شرح التطورات الحقيقية داخل فلسطين.

وأكد ناريندرا مودي موقف بلاده الداعم لوقف هذه الهجمات وإعادة فتح المعابر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

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