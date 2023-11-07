62 لوحة تطغى فيها الأنثى والطبيعة في معرض للهواة باتحاد الفنانين التشكيليين بحمص

حمص-سانا

أتاح اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص اليوم الفرصة لـ32 رساماً وموهوباً للمشاركة في معرض الهواة في صالة الاتحاد بحمص بحضور نخبة من محبي الفن التشكيلي.

وطغى على المعرض الذي يضم 62 لوحة من مختلف المدارس الفنية والرسم الحر المواضيع التي تحكي عن الأنثى والطبيعة بمختلف حالاتها.

رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص إميل فرحة قال في تصريح لمراسلة سانا: إنه يتم تنظيم معارض الهواة بشكل سنوي بهدف إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مواهبهم الفنية والتعرف على مختلف التجارب الفنية وتشجيعهم على الارتقاء بنتاجهم الفني.

ومن المشاركات الشابة لونا الجردي التي قالت إنها شاركت بلوحتين إحداهما اكريليك تحكي عن الطبيعة وانعكاسها على الماء وأخرى بورتريه بالرصاص.

وعبرت كوثر رمضان في لوحتها عن فن الخزف الصيني وما يحمله من جمال وقيمة فنية، فيما شارك الشاب غيث الخالد بلوحتين من المدرسة الواقعية فيهما أنثى متأملة وطفلة تكتنز وجهها ملامح البراءة والأمل بالرغم من الظلام المحيط بها.

وعن تحرر الانثى وحمايتها من العنف تحدثت لوحة الشاب وائل الرفاعي التي رسمها بالفحم.

فيما جسدت الشابة لاريسا اتومشلي في لوحتها الواقعية جمال الطبيعة الصامتة وألوانها الزاهية، فيما شاركت الشابة حنين سليمان بلوحة تحكي عن أنثى بحالة تأمل وأخرى فيها وجه تظهر فيه ملامح دقيقة.

وكان للشابة ميار خضور مشاركة بلوحة بعنوان أنثى الحياة استخدمت فيها الألوان الزيتية وحاولت من خلالها إيصال فكرة أن المرأة هي الحضارة والرقي.

لارا أحمد

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