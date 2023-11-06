المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات الاحتلال خلال تصديها له بمحاور عدة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات العدو الصهيوني التي تستمر في عدوانها على قطاع غزة معلنة تدمير دباباته وآلياته، وذلك ضمن معركة “طوفان الاقصى” التي أطلقتها المقاومة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت المقاومة: “نفذ مقاتلونا فجر اليوم إغارة على قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة وشمال القطاع ودمروا خمس دبابات بقذائف الياسين 105 كما استهدفوا قواته وتجمعاً لآلياته وجنوده غرب موقع ايرز بقذائف الهاون”.

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت تحشيدات العدو الصهيوني في محيط موقع صوفا وفي موقعي كيسوفيم وكفار سعد وأسدود المحتلة برشقات صاروخية مركزة فيما استهدفت مستوطنة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ 16 صاروخاً وذلك رداً على مجازره الوحشية المستمرة بحق أهالي غزة.

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