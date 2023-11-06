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التربية تعلن أسماء المقبولين في معهد إعداد المدرسين

2023-11-06

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية اليوم أسماء المقبولين في معهد إعداد المدرسين بأقسامه “الرياضيات_ العلوم_ اللغة الفرنسية_اللغة الإنكليزية” بموجب المفاضلة العامة ومفاضلة ذوي الشهداء للعام الدراسي 2023-2024.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن استلام الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي من الطلاب المستجدين المقبولين يبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الـ 4 من كانون الثاني من العام القادم، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين بالاطلاع على الأسماء الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

وكانت المديرية حددت في الـ 14 من أيلول الماضي شروط التقدم إلى مفاضلة معاهد إعداد المدرسين، والتقدم إلى الفحوص الفنية المؤهلة لمفاضلة معاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية، والتربية الموسيقية للعام الدراسي 2023- 2024.

رحاب علي

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