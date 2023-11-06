الصين: العدوان على غزة كارثي يجب وقفه

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كارثي وتعذيب للضمير الإنساني، وانتهاك للمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وعلى المجتمع الدولي وقفه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وتدهور الوضع الإنساني في غزة، وقال: “لقد أصبح الوضع في القطاع كارثياً، وهذا تعذيب للضمير الإنساني، وانتهاك للمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وينبغي للمجتمع الدولي ألا يسمح باستمرار مثل هذه المآسي”.

ودعا وانغ إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبذل كل جهد لضمان سلامة المدنيين والمستشفيات، وغيرها من المرافق المدنية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف، إضافةً إلى فتح قنوات للإغاثة الإنسانية.

وأشار وانغ إلى القرار الأخير الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة حول تحقيق هدنة فورية إنسانية في قطاع غزة، مبيناً أنه “يعكس الصوت القوي والدعم الشعبي من المجتمع الدولي في هذا المسار”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc