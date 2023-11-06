استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت دوار المسلخ في الحي الشرقي لمدينة طولكرم، وأطلقت وابلاً من الرصاص من المسافة صفر على سيارة يستقلها أربعة شبان ما أدى لاستشهادهم.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشبان عز الدين عواد وجهاد شحاده وقاسم رجب استشهدوا برصاص الاحتلال في عملية إعدام من المسافة صفر، فيما استشهد لاحقاً مؤمن بلعاوي متأثراً بجراح خطيرة.

وأعلنت القوى الوطنية الفلسطينية في طولكرم الإضراب الشامل غداً تنديداً بجرائم الاحتلال ومجازره المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وباستشهاد الفلسطينيين الأربعة ترتفع حصيلة الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى ستة، حيث استشهد شاب صباحاً خلال اقتحام الاحتلال بلدة حلحول شمال مدينة الخليل، فيما استشهد آخر برصاص الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بعد تنفيذه عملية بطولية.

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