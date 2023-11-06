خبير روسي يحذر من مخاطر التكنولوجيا الذكية

موسكو-سانا

حذر بافيل مياسويدوف مدير شركة “آي تي ريزيرف” من أنه على الرغم من أن التكنولوجيا الذكية تتمتع بالكثير من المزايا، إلا أنها تحمل أيضاً مخاطر ذات أهمية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مياسويدوف قوله: إن “خوارزميات أي أداة ذكية تعتمد على عادات الإنسان وأقواله وأفعاله، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون عرضة لجميع أنواع الحيل”، لافتاً إلى أنه “ليس كل الشركات المصنعة تهتم بالخصوصية، لذلك من الأفضل الحد من مناقشة الموضوعات الشخصية والتجارية الحساسة بوجود الجهاز الإلكتروني”.

ودعا مياسويدوف إلى عدم تزويد الأجهزة الالكترونية بالبيانات الشخصية لأنها قد تصبح فريسة للمحتالين، محذراً من أنه باستخدام هذه المعلومات يهاجم المتسللون الهواتف الذكية ويتمكنون من الوصول إلى البيانات والأموال.

كما دعا مياسويدوف إلى شراء المعدات من العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة وقراءة اتفاقيات المستخدم الخاصة بها عند تنشيط الأجهزة.

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