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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة

2023-11-06

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المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نهاريا” وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ 16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على قطاع غزة

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