إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من المشافي التابعة لوزارة الصحة

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الهيئات العامة للمشافي التابعة لوزارة الصحة.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئتين العامتين لمستشفيي الباسل لأمراض وجراحة القلب، والتوليد والأطفال في محافظة اللاذقية، ومشافي الهيئة العامة لمشافي القلمون وهي “الباسل بدير عطية، والقلمون بالنبك، وقارة ويبرود بريف دمشق”، حيث يستفيد من هذا النظام 956 عاملاً في هذه المشافي.

كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئتين العامتين لمشفى الباسل في صلخد بمحافظة السويداء، والزهراوي بدمشق.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الدكتور أيهم شعبو مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب في اللاذقية أنه تم إقرار النظام الذي يشمل 284 عاملاً، سواء من الكادر الطبي أو الفني أو الهندسي، منوهاً بأهمية الحافز المادي للعاملين والمشمولين بالخدمة الطبية، والذي يساعد في تحسين ظروف الحياة المعيشية.

مدير عام مشفى التوليد والأطفال الدكتور أحمد فرا بين أن مجموع العاملين المشمولين بنظام الحوافز ضمن الهيئة العامة للمشفى هو 604 عمال، مؤكداً أنه يحقق العدالة بين العاملين.

من جهته اعتبر الدكتور باسل الشومري مدير عام الهيئة العامة لمستشفى الباسل في صلخد بالسويداء أن تطبيق نظام الحوافز يرفع مستوى العمل في القطاع الصحي، ويحسن مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مبيناً أن عدد المستفيدين من النظام 538 عاملاً.

مهران أبو فخر

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