طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الساحلية مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق تلك المناطق وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 35 كم/سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…