محلج العاصي بحماة يبدأ عمليات حلج الأقطان المحبوبة لفلاحي المحافظات الشرقية

حماة-سانا

بدأ محلج العاصي في محافظة حماة عمليات حلج الأقطان المحبوبة المستلمة من فلاحي محافظتي دير الزور والرقة للموسم الحالي.

وأوضح مدير المحلج المهندس ياسر حلبية في تصريح لمراسل سانا أنه يتم العمل حالياً من خلال وردية واحدة، وبطاقة حلج تصل إلى نحو 50 طناً يومياً، مبيناً أنه يمكن تشغيل وردية ثانية لاحقاً إذا اقتضت الضرورة.

وأشار حلبية إلى أن المحلج استلم منذ بداية عمليات الاستلام مطلع الشهر الماضي نحو 2300 طن قطن من فلاحي محافظتي دير الزور والرقة، مشيراً إلى أن المحلج أجرى خلال الصيف الماضي صيانة شاملة لآلاته الثلاث، إضافة إلى التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والمستودعات.

وكان محلج العاصي استلم خلال الموسم الزراعي الماضي 6474 طناً من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظات الشرقية تم حلجها بالكامل.

سالم الحسين

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