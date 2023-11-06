SCS-NET

وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية

2023-11-06

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نهاريا” وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ 16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved