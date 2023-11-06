طلاب الثانوية الصناعية في بصرى ينجزون منظومة طاقة شمسية لمدرستهم

درعا-سانا

بجهود ذاتية استطاع طلاب الثانوية الصناعية في مدينة بصرى الشام بريف درعا تأمين الطاقة الكهربائية للثانوية، مع ترميم الطابق الثالث من البناء بتنفيذ أعمال مدنية.

وصمم الطلاب بالاستفادة من دروسهم العملية مجموعة توليد كهربائية تعمل على الديزل، وقاموا بتركيب منظومة طاقة شمسية مع كل التجهيزات، ونفذوا أعمال تأهيل لقسم الحاسوب في الطابق الثالث، شملت كهرباء ودهاناً وأبواباً ونوافذ وغيرها.

وأوضح مدير الثانوية موفق السمارة في تصريح لمراسل سانا الخطوات التي اتبعها الطلاب والمدرسة لتنفيذ هذه الأعمال، عبر الاستفادة من بعض الخردة المنسقة الموجودة في الثانوية، وقيام الإدارة بشراء بعض التجهيزات الضرورية، وقيام الطلاب بتركيب منظومة للطاقة الشمسية في قسم الحاسوب بسبب حاجته المستمرة للطاقة.

وبين السمارة أن الطلاب أعادوا من خلال مهاراتهم وما تعلموه بشكل عملي تأهيل الطابق الثالث بعد تنفيذ أعمال مدنية، لضرورة استمرارية العملية التعليمية.

رئيس قسم الحاسوب في الثانوية كمال المقداد أوضح في تصريح مماثل أن الأعمال التي نفذها الطلاب أسهمت في تفعيل الدروس العملية والنظرية بشكل كامل، ما أدى إلى متابعة دراسة المنهاج حسب الخطة الوزارية وبالشكل الصحيح والمطلوب.

رئيس قسم الميكانيك في الثانوية فيصل المبارك لفت إلى أن الأعمال نفذت بجهود مشتركة بين الطلاب والمدرسين، مع تركيب كل الأجهزة ووضعها بالخدمة، ما ساعد في تحسين واقع العملية التعليمية في الثانوية.

ووصف عدد من الطلاب المشاركين في العمل هذه التجربة بالمفيدة لجهة تعليم الطلاب واستمرارية متابعة المنهاج وتطوير التحصيل العملي، الذي يحقق انعكاسات إيجابية على مهارات الطلاب وعلى تنفيذ ما تعلموه نظرياً.

رضوان الراضي وقاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc