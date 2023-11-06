أشتية يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي وجميع أصحاب الضمائر الحية في العالم بالتحرك السريع لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أشتية في تصريحات اليوم نقلتها وكالة وفا أن الوضع في غزة يتجاوز طاقة الإنسان على التحمل، فهناك أطفال يقتلون بالقنابل وجوعاً وخوفاً، وجرحى بلا علاج، ومركبات إسعاف تقصف على البث المباشر، وأصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة.. متسائلاً كم شهيداً فلسطينياً، وكم بيتاً يجب أن يدمر حتى تشبع آلة العدوان، وكم جريحاً يجب أن ينزف حتى يتلذذ الغزاة بصوت أنين عذاب الأطفال، ومناظر القتل الجماعي للأبرياء.

وأدان أشتية تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو حول قصف القطاع بقنبلة نووية، وقال: “لم يكتف بـ 10 آلاف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح، بل يريد أن يرى هيروشيما في غزة، وأن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه (إسرائيل) من قنابل نووية”، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر اعتقال بحق مجرمي الاحتلال.

‎وأشار اشتية إلى أن الآلاف من الأطفال يفقدون حياتهم في غزة، والعالم يستعد للاحتفال بيوم الطفل العالمي، داعياً الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا الاحتفال ونشر صور أطفال فلسطين الذين غيبوا عن مدارسهم ورياض أطفالهم بفعل آلة القتل الإسرائيلية.

وتوجه أشتية بالتحية إلى شعوب العالم التي تدعم فلسطين وتهتف (يسقط الاحتلال)، داعياً باقي الشعوب إلى رفع صوتها وبدء إجراءاتها ضد القتل الجماعي والتهجير القسري والحصار الذي يحرم الإنسان من لقمة العيش ونقطة الماء.

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