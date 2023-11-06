آلية التعاون الدولي بين المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية في جلسة حوارية بدمشق

دمشق-سانا

أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق اليوم جلسة حوارية تشاورية تحت عنوان (شؤون مجتمعية للتشاور) حول آلية التعاون الدولي بين المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” والوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وذلك في فندق قيصر بلاس بدمشق.

وتركزت محاور الجلسة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من حوار (شمل) حول مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتبسيط المعايير المعتمدة والإجراءات التنفيذية للبت بطلبات التعاون بين المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية.

وأكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق دالين فهد أن الحوار يأتي ضمن النهج التشاركي الذي تعمل عليه الوزارة للأخذ بالمقترحات والطروحات من قبل ممثلي المنظمات غير الحكومية في عدد من المجالات، ومن ضمنها التعريف بالتعاون الدولي والإجراءات والمحددات والشروط الواجب توافرها للدخول فيه بما يسهم في انعكاسه على واقع العمل المجتمعي بشكل عام.

من جانبه، عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي أوضح أن الجلسة تتضمن الاستماع إلى تجارب المنظمات غير الحكومية في مجال التعاون الدولي والتعرف على الصعوبات التي من الممكن أن تواجهها.

ولفت مدير جمعية حي الأقصاب الخيرية صفوان الحموي إلى وجود مجموعة من الشروط للحصول على التمويل الدولي، منها أن يكون المشروع متوافقاً مع أهداف المنظمة غير الحكومية المحددة في قرار إشهارها ومتوافقاً مع الأولويات والاحتياجات في المنطقة المستهدفة وفي القطاع الفني للمشروع والقدرة الفنية والمؤسساتية للجمعية، إضافة إلى سلامة الأوضاع التنظيمية والإدارية وعدم وجود مخالفات قانونية فيه.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ 16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان (شمل) لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.

مهند سليمان

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