يافع من مدينة شهبا بالسويداء عنوان للتميز في العزف والغناء

السويداء-سانا

بين العزف والغناء يتميز اليافع ميلاد عبدالله علبة كإحدى المواهب الواعدة، والذي برز عبر العديد من الحفلات الفنية في مدينة شهبا بالسويداء.

ميلاد ذكر خلال حديثه لـ سانا الشبابية أنه بدأ الغناء بعمر أربع سنوات تماشياً مع العزف بعد أن تأثر بسماع صوت آلة العود، حيث خضع لتدريبات على العزف بداية مع المدرس المرحوم سيطان الشحف وصولاً إلى المدرس سالم عماشة ضمن معهد فهد بلان، وحالياً مع المدرس مجد الدرعاوي في معهد صول، حيث أهله ذلك للظهور على خشبات المسارح وتقديم موهبته للجمهور، ولا سيما مع كورال لحن الحياة.

مقطوعات موسيقية وأغان متعددة يؤديها ميلاد وخاصة المتعلقة باللون الشعبي الجبلي، ولديه حرص دائم على تطوير موهبته كما بين من غناء وعزف كل ما يسمعه وسط تشجيع أسرته ومدرسيه.

موهبة ميلاد انعكست إيجاباً على شقيقه وشقيقته التوءم جاد وجولي تسع سنوات اللذين يجيدان أيضاً العزف على آلة الأورغ والغناء ويتسابقان ويتنافسان معه ضمن المنزل في حفظ الأغاني والمعزوفات وأدائها.

ما يحمله ميلاد من موهبة فنية موسيقية تتكامل أيضاً مع ممارسته لرياضات كرة القدم والسلة وألعاب القوى، إضافة لاهتمامه بالرسم وتميزه دراسيا.

وحسب والدة ميلاد سيما الريشاني فإن ابنها لديه إصرار على تعلم أي شيء جديد ويحاول دائما التجريب، مبينة كيف دعمته مع والده منذ الصغر حيث اشتريا له آلة العود بعمر مبكر رغم صعوبة حملها وتابعا معه بأكثر من معهد ومازالا في سبيل الارتقاء بمستواه نحو الأفضل ومساعدته بتحقيق هدفه بالوصول إلى مرحلة النجومية.

فيما ذكر المدرس سالم عماشة أنه درب ميلاد لمدة ثلاث سنوات وهو يملك موهبة فطرية وأذنا سماعية، وعندما امتلك القدرة على العزف أصبح يغني مع الآلة ما ضاعف من موهبته التي صقلها بشكل أكبر بفضل مشاركاته بعدد من الحفلات واهتمام أهله ومدرسيه به.

عمر الطويل

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