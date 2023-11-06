إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في تقوع

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البلدية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، كما أطلقت قنابل الصوت باتجاه قاطفي الزيتون في منطقة سهل البقعة غرب تقوع ومنعتهم من جني محصولهم.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية رمانة المحاذية لجدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين، فيما اقتحم مستوطنون قرية قريوت جنوب نابلس، واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين خلال جنيهم محصول الزيتون وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي وعدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني طالب الوزير في حكومة الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش”بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون.

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