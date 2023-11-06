القبض على 4 أشخاص يتاجرون بالغاز الصناعي والمحروقات بطريقة غير مشروعة

ريف دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على 4 أشخاص بتهمة الإتجار بالغاز الصناعي والمحروقات بطرق غير مشروعة بريف دمشق.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه وردت معلومات لفرع الأمن الجنائي بريف دمشق بوجود مزرعة في بلدة خان الشيح يقوم أصحابها بتجميع بطاقات تكامل ومخصصاتها من أسطوانات الغاز الصناعي وبيعها بطريقة غير مشروعة، حيث تم القبض على 4 أشخاص وضبط بجوزتهم 136 بطاقة تكامل عائدة لأصحاب مطاعم ومحال تصنيع أجبان وألبان ومشاريع صغيرة تتلقى الدعم الحكومي، كما ضبط معهم بندقية حربية غير مرخصة مع مذخرين وذخيرة حية.

وأضافت الوزارة: إنه تم حجز ثلاث مركبات لهم تحتوي على 205 أسطوانات غاز وعدد من غازات السفري مختلفة الأحجام وأدوات لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، مؤكدة أن المقبوض عليهم اعترفوا أثناء التحقيق معهم بما نسب إليهم من تهم وأن التحقيقات لا تزال مستمرة معهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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