رئيس الوزراء الأسترالي: هناك علاقات واعدة مع الصين

بكين-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن هناك علاقات واعدة بين بلاده والصين، مشدداً على أهمية تطوير هذه العلاقات.

وتعليقاً على مستقبل العلاقات الصينية الأسترالية قال ألبانيزي خلال زيارة لبكين اليوم وفقاً لوكالة فرانس برس: “هناك علامات واعدة، وشهدنا إزالة عدد من العوائق أمام التجارة بين البلدين، ونحن بحاجة إلى أن نتعاون مع الصين عندما نستطيع وأن نختلف معها حيث يجب”.

وأشار إلى أن الصين تعتبر أهم شريك تجاري لبلاده، وأن هناك انتعاشاً كبيراً في التجارة بين البلدين بعد أن خففت الصين بعض القيود على الواردات.

وهذه أول زيارة لرئيس وزراء أسترالي منذ سبع سنوات، في وقت يسعى البلدان إلى إصلاح علاقاتهما.

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