هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب جنوب المحيط الهندي

بكين-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر جنوب المحيط الهندي اليوم.

ونقلت شينخوا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الهزة على عمق 10 كيلومترات مبدئياً عند خط عرض 34.08 درجة جنوباً، وخط طول 57.90 درجة شرقاً.

يذكر أن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 9.3 درجات على مقياس ريختر ضرب المحيط الهندي قرابة سواحل جزيرة سومطرة الأندونيسية في كانون الأول عام 2004، مخلفاً موجات تسونامي هائلة حصدت أرواح 228 ألف شخص، وخلفت دماراً هائلاً في عدة دول وتسببت في اهتزاز كوكب الأرض بقدر 10 ميلليمترات.

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