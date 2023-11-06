ليفربول يتعادل مع مضيفه لوتون تاون في الدوري الانكليزي الممتاز

لوتون-إنكلترا-سانا

تعادل ليفربول مع مضيفه لوتون تاون اليوم على ملعب كينيلورث روود بهدف لكل منهمنا ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل لوتون تاون عن طريق الهولندي تاهيت تشونغ في الدقيقة الـ 80 لكن لويس دياز أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لينقذ الريدز من تلقي خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وبهذا التعادل أهدر ليفربول فرصة التقدم للوصافة حيث أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف أمام آرسنال، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

في المقابل ارتفع رصيد لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام بورنموث، صاحب المركز الثامن عشر، الذي يمتلك الرصيد نفسه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc