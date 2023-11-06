المالكي: الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأوضح المالكي خلال لقائه اليوم المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستار أن الاحتلال يستهدف المدارس التي تؤوي النازحين من بيوتهم المدمرة جراء القصف الذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بقصفه للمستشفيات والتهديد بقصف أخرى واستهداف خزانات المياه ومولدات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية وخزانات الوقود والقطع الكامل للكهرباء والاتصالات، مشيراً إلى أن كل ذلك يدل على أن “إسرائيل” تقوم بحرب انتقامية تدميرية غير مسبوقة.

وعبر المالكي عن استغرابه الشديد من مواقف بعض الدول التي لا تزال تعطي “إسرائيل” الضوء الأخضر في استمرار عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي تخطى كل قوانين وأخلاقيات الحرب.

وشدد المالكي على أن الأولوية في الوقت الحالي هي وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتوفير المياه والكهرباء والدواء والوقود اللازم لعمل المستشفيات.

وفي السياق ذاته لفت المالكي إلى أن الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة التي لا تقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة جراء تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى إضافة للتوسع الاستيطاني المتواصل.

وطالب المالكي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المضي قدماً في اعترافها بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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