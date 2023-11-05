عشرات الشهداء والجرحى جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة لليوم الثلاثين

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الثلاثين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته وبوارجه الحربية قصفوا بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دولياً المنازل والأحياء السكنية في مخيم المغازي وسط القطاع وخان يونس جنوبه ومحيط مستشفيات غزة وأحياء الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات إضافة إلى عالقين تحت الأنقاض جراء الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

وكان استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال العديد من المنازل السكنية غرب دير البلح وفي أحياء النصر والشيخ رضوان والشجاعية ومخيم البريج والفاخورة بجباليا والنصيرات وبيت لاهيا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 9770 شهيداً و24808 جرحى وسط أوضاع إنسانية كارثية وفقدان للغذاء والدواء والوقود جراء حصار الاحتلال ومنعه إدخال الاحتياجات الأساسية.

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