عبد اللهيان يدعو غوتيريش لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

طالب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي فوراً على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وأكد عبد اللهيان في رسالة اليوم إلى غوتيرش أن تقاعس المجتمع الدولي عن وقف جرائم الكيان الصهيوني والتدمير المتعمد للبنية التحتية والمستشفيات والمراكز التعليمية في غزة سيؤدي إلى إبادة جماعية ويرسم آفاقاً مخيفة لمستقبل البشرية.

وفي رسالة أخرى إلى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون دعا عبد اللهيان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأوضح عبد اللهيان أن دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للكيان الصهيوني هو الأساس لاستمرار جرائمه مطالباً منظمة شنغهاي للتعاون بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه ضد الإنسانية في غزة ومحاسبته عليها.

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