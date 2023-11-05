تجمع للإعلاميين الإيرانيين تنديداً بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

نظم حشد من الإعلاميين الإيرانيين اليوم تجمعاً أمام مبنى السفارة الأمريكية السابقة في طهران تنديداً بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والإعلاميين في قطاع غزة المحاصر.

وطالب الإعلاميون الإيرانيون المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة الصهيونية وفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر، كما دعوا إلى حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مؤكدين أن استهداف الإعلاميين لطمس وتغطية جرائم الكيان الصهيوني لن يزيد الإعلاميين إلا تمسكاً بعملهم في التوثيق ونشر الحقائق وفضح الاحتلال وجرائم الإبادة التي يمارسها وسط صمت دولي مريب.

من جهته قال مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الإعلامية فرشاد مهدي بور في كلمة: إن عملية طوفان الأقصى أظهرت ضعف الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أن الأثر الأهم من البعد العسكري لهذه العملية هو الآثار النفسية والإعلامية التي أوضح أبطال المقاومة الفلسطينية من خلالها قضية فلسطين للعالم وجلب اهتمام الرأي العام العالمي للظلم التاريخي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني.

وأشار مهدي بور إلى أن الكيان الصهيوني بات اليوم المهزوم أكثر من أي وقت مضى بعد فضح جرائمه البشعة عالمياً، منوهاً بروح المقاومة الفلسطينية المتواصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي التزاما بالقضية الفلسطينية.

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