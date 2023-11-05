المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ غراد

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم مستوطنة كريات ‏شمونة شمال فلسطين المحتلة بعدد من صواريخ غراد.‏

وقالت المقاومة في بيان اليوم: رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد سيدة وثلاثة أطفال، قام رجال المقاومة مساء اليوم بقصف مستوطنة كريات ‏شمونة بعدد من صواريخ غراد كاتيوشا.‏

وأكدت المقاومة أنها لن تتسامح أبداً مع الاعتداء على المدنيين وسيكون ردها حازماً وقوياً.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي وأسقطت طائرة مسيرة له بعد تحليقها فوق مناطق من جنوب لبنان.

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