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الشرطة التركية تقمع مظاهرة قرب قاعدة إنجرليك خرجت للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

أرشيف

2023-11-05

أنقرة-سانا

قمعت شرطة النظام التركي مظاهرة قرب قاعدة إنجرليك العسكرية خرجت للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المنددين بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والمطالبين بوقف العدوان عليه.

ولاحقت الشرطة التركية المتظاهرين في الحقول المحيطة بقاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأميركية، وتضمّ أسلحة وطائرات أميركية.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة ليلتقي نظيره التركي هاكان فيدان غداً الاثنين.

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