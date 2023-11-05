خاجي: واشنطن تدير دفة الجرائم الإسرائيلية في غزة

طهران-سانا

ندد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي بالدعم الأمريكي السافر للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشدداً على أن واشنطن هي من تدير دفة جرائم الاحتلال في القطاع المحاصر.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن خاجي قوله خلال لقائه اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن غروند بيرغ: “إن الأمريكيين طلبوا منا في رسائل عديدة بعثوها ضبط النفس، لكنهم لم يلتزموا بذلك، وإلى جانب توفير الدعم المالي والعسكري والسياسي للصهاينة أخذوا يديرون دفة الجرائم بشكل عملي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكد خاجي ضرورة وقف إطلاق النار فوراً ووضع حد لجرائم التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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