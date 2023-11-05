المقاومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة لزيارة مستشفيات قطاع غزة والتحقق من مزاعم الاحتلال الكاذبة

القدس المحتلة-سانا

دعت المقاومة الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى تشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات في قطاع غزة المحاصر، والتحقق من مزاعم الاحتلال الكاذبة باستخدامها مواقع للمقاومة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن ما ساقه الاحتلال الصهيوني من وجود أنفاق تحت المشافي مجرّد كذِب وفبركات إعلامية وافتراءات مفضوحة، لتبرير استهدافه لهذه المشافي وجرائمه التي يندى لها جبين البشرية.

وأضافت المقاومة: إن ما يؤكّد أكاذيب قوات العدو استهدافها لأكثر من 100 مستشفى ومركز طبي، وإخراجها لنحو 16 مستشفى عن الخدمة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، مشيرة إلى أن كل المستشفيات مفتوحة للصحفيين والمؤسسات الدولية على مدار الساعة.

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