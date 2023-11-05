البرلمان العربي يعلن إطلاق حراك لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة-سانا

أعلن البرلمان العربي اليوم عن إطلاق حراك لتوثيق جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتقديمها إلى الجهات الدولية، ومن بينها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري لتوثيق جرائم الاحتلال والتحرك باسم الشعب العربي على كل المستويات الإقليمية والدولية لتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بهدف محاسبة مرتكبيها.

وأشار العسومي خلال لقائه مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري طارق رضوان إلى أن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، معبراً عن استغرابه من الصمت الدولي، وغياب الضمير الإنساني العالمي.

وكان البرلمان العربي طالب أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة.

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