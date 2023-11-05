المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد من جنود الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة وتدمر دبابات له

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المحاصر، موقعة قتلى بين صفوفه، ومدمرة عدة دبابات وآليات له، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة لليوم الثلاثين رداً على جرائم الاحتلال.

وأعلنت المقاومة أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات العدو الإسرائيلي شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس، ودمروا دبابة بقذيفة “الياسين 105″، وقتلوا عدداً من جنوده من مسافة قريبة، كما أوقعوا قوات العدو المتوغلة شرق خان يونس جنوب القطاع في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف “الياسين 105″، وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، ما أدى إلى تدمير دبابتين صهيونيتين، فيما عاد المقاتلون إلى قواعدهم بسلام.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها دمروا آليتين اثنتين و5 دبابات لقوات الاحتلال خلال توغلها في منطقة الفراحين شرق خان يونس وشمال غرب غزة وجنوب غرب تل الهوا في غزة وبيت حانون شمال القطاع بقذائف “الياسين 105”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر في المقاومة قولها: إنه تم تدمير وإصابة 82 آلية لجيش الاحتلال على الأقل ما بين دبابات وجرافات وناقلات جند وغيرها منذ بداية توغله البري في قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 30.

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