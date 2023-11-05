دعماً للعدوان على غزة… أستراليا تسخر أكبر قاعدة تجسس في العالم لدعم “إسرائيل”

سيدني-سانا

دعم دبلوماسي وسياسي مكشوف وآخر سري ومن نوع خطير تقدمه استراليا لـ “إسرائيل” في العدوان على قطاع غزة المحاصر، حيث كشف تقرير أعده موقع إخباري مستقل أن الحكومة الأسترالية سخرت أهم قاعدة تجسس في العالم لتزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بدعم لوجستي يشمل مجموعة هائلة من الاتصالات والمعلومات الاستخبارية الإلكترونية.

التقرير الذي أعده الصحفي والكاتب بيتر كروناو ونشره موقع مايكل ويست المستقل كشف أن استراليا تستخدم قاعد “باين غاب” الأمريكية الواقعة جنوب غرب مدينة اليس سبرينغ وسط استراليا لجمع كم هائل من المعلومات والاستخبارات الإلكترونية من قطاع غزة المحاصر وتقدمه إلى “إسرائيل” كنوع من الدعم اللوجستي.

وأشار التقرير إلى أن قمرين صناعيين كبيرين من طراز اوريون يتم تشغيلهما من قاعدة باين غاب الأمريكية على ارتفاع 36 ألف كيلومتر فوق خط الاستواء، ومن هناك يتم التجسس على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وجمع كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية لإرسالها مرة أخرى إلى القاعدة.

التقرير أوضح أنه بعد جمع هذه المعلومات الاستخباراتية وتحليلها من قبل وكالة الأمن الأمريكية تقوم قاعدة باين غاب بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بها في إطار دعم العدوان الوحشي الذي يشنه على قطاع غزة.

وليس من المستغرب أن تقدم أستراليا كل أشكال الدعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي، نظراً لسيرها على نهج الولايات المتحدة وتحالفها الوثيق مع واشنطن ولاسيما في مجال التجسس الإلكتروني الذي يعود إلى خمسة عقود على الأقل.

قاعدة باين غاب تعتبر من أكثر الأماكن سرية في أستراليا، وهي من أكبر محطات الأقمار الصناعية الأرضية في العالم، حيث تتحكم وتستقبل البيانات من أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض، وتتجسس على إشارات الراديو والرادار وتلتقطها، كما تدعم التحذيرات المبكرة للأقمار الصناعية بشأن انطلاق الصواريخ الباليستية.

ولا يقل عدد هوائيات استشعار الأقمار الصناعية في باين غاب عن 33 منها 18 مغطاة بقباب بيضاء، وشهد عدد هذه الهوائيات زيادة ملحوظة في العقد الأخير.

باسمة كنون

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