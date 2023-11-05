المصدر: إن هذه التصريحات تؤكد على ما دأبت “إسرائيل” على إخفائه حول حقيقة امتلاكها لهذا السلاح خارج أنظمة الرقابة الدولية بدعم من حلفائها في الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن و الاستقرار وحياة شعوب المنطقة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد: الكذب الغربي وشهيته المفتوحة لقتل العرب سياسة استراتيجية ثابتة لم تتغير
2023-11-05
سورية تدين تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الإسرائيلي بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري
2023-11-05
رئيس حزب أكيل القبرصي يدين العدوان الإسرائيلي على سورية وقطاع غزة
2023-11-05
المقداد وعبد اللهيان: العدوان الصهيوني على غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة
2023-11-03
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
2023-11-03
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت غارات على تحصينات التنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-02
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
2023-11-02
محليات
الانتهاء من صيانة مباني ورشات كهرباء الكرك وداعل وطفس بريف درعا
2023-11-05
المؤتمر العام الثاني عشر لنقابة المعلمين يواصل أعماله
2023-11-05
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-11-05
إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية للنصف الأول من عام 2024
2023-11-04
الزراعة تناقش إقامة مشاريع إنتاجية متخصصة وخطة لإطلاق برامج تنمية ريفية في 22 قرية
2023-11-04
افتتاح مشروع التحويل للطّاقة المتجدّدة في بريد ريف دمشق
2023-11-04
السورية للاتصالات: بدء تزويد 99 وحدة نفاذ ضوئية بالطاقة الشمسية في 9 محافظات
2023-11-04
رياضة
ست ميداليات برونزية لسورية في بطولة العالم لليونيفايت
2023-11-05
الجلاء يفوز على الجيش في المرحلة الأولى من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-04
فوز العربي على الرحى في دوري كرة السلة للسيدات
2023-11-04
باريس سان جيرمان يفوز على مونبيلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي
2023-11-04
الوحدة يفوز على الكرامة في أولى جولات دوري كرة السلة للرجال
2023-11-03
فوز حطين وجبلة على الجيش والساحل بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-03
الوحدة يواجه الكرامة في افتتاح دوري كرة السلة للرجال
2023-11-02
اقتصاد
الصين تسلم أول سفينة سياحية كبيرة محلية الصنع
2023-11-05
انتهاء عمليات قطاف محصول القطن بالحسكة
2023-11-05
تحويل دفعة جديدة من أثمان العنب العصيري بالسويداء بقيمة 250 مليون ليرة
2023-11-05
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار
2023-11-05
بدء بيع غراس الزيتون للموسم الحالي في السويداء
2023-11-05
الإنتاج وتخفيض التكاليف… محور اجتماع لمتابعة خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها
2023-11-04
أسعار النفط ترتفع نحو 3 بالمئة
2023-11-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد: الكذب الغربي وشهيته المفتوحة لقتل العرب سياسة استراتيجية ثابتة لم تتغير
سورية تدين تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الإسرائيلي بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري
وزارة الصحة تطلق حملة التوعية عن سرطان الرئة
عملية طوفان الأقصى في يومها الثلاثين.. أبرز التطورات
المؤتمر العام الثاني عشر لنقابة المعلمين يواصل أعماله
إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية للنصف الأول من عام 2024
برعاية السيد الرئيس بشار الأسد… بدء أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لنقابة المعلمين
المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها التاسع والعشرين
السيد نصر الله: المعركة في غزة حاسمة وما بعدها ليس كما قبلها والانتصار فيها مصلحة وطنية لجميع الدول العربية
المصدر: إن هذه التصريحات تؤكد على ما دأبت “إسرائيل” على إخفائه حول حقيقة امتلاكها لهذا السلاح خارج أنظمة الرقابة الدولية بدعم من حلفائها في الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن و الاستقرار وحياة شعوب المنطقة
2023-11-05
2023-11-05
aline
سابق
سورية تدين تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الإسرائيلي بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري
التالي
المصدر: إن سورية إذ تدين بأشد العبارات هذه المواقف لمسؤولي كيان الاحتلال فإنها تدعو المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ كل الإجراءات والاضطلاع بمسؤولياتها للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي وإخضاع هذا الكيان المارق إلى برنامج الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مجاوراً لمدرسة تضم نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة
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