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المصدر: إن هذه التصريحات تؤكد على ما دأبت “إسرائيل” على إخفائه حول حقيقة امتلاكها لهذا السلاح خارج أنظمة الرقابة الدولية بدعم من حلفائها في الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن و الاستقرار وحياة شعوب المنطقة

2023-11-05

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