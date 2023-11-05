الانتهاء من صيانة مباني ورشات كهرباء الكرك وداعل وطفس بريف درعا

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا تأهيل مباني ورشات كهرباء الكرك وداعل وطفس، وأعادتها إلى الخدمة.

مدير تشغيل الكهرباء في الشركة المهندس محمد البرم بين لـ سانا أنه تم تأهيل أبنية ورشات كهرباء الكرك وداعل وطفس، وإعادتها إلى العمل من جديد، وتم تجهيزها بكل مستلزمات الأثاث والخدمات بعد أن كانت قد تعرضت لأعمال التخريب خلال سنوات الحرب الإرهابية.

وأشار البرم إلى أنه تم تأهيل وتجهيز وتوريد جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة لضمان استمرارية العمل بهذه الورشات.

ليلى حسين

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