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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

2023-11-05

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