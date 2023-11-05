وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وعبد اللهيان: العدوان الصهيوني على غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة
2023-11-03
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
2023-11-03
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت غارات على تحصينات التنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-02
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
2023-11-02
العرض المسرحي السوري (نقيق) يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الدن بسلطنة عمان
2023-11-01
إقبال مميز على الجناح السوري في بازار خيري بطوكيو
2023-11-01
الجالية السورية في الإمارات تكرم أبطال تحدي القراءة العربي في سورية
2023-11-01
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-11-05
إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية للنصف الأول من عام 2024
2023-11-04
طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات
2023-11-04
الزراعة تناقش إقامة مشاريع إنتاجية متخصصة وخطة لإطلاق برامج تنمية ريفية في 22 قرية
2023-11-04
افتتاح مشروع التحويل للطّاقة المتجدّدة في بريد ريف دمشق
2023-11-04
السورية للاتصالات: بدء تزويد 99 وحدة نفاذ ضوئية بالطاقة الشمسية في 9 محافظات
2023-11-04
مجموعة سياحية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تزور المعالم الأثرية في بصرى الشام
2023-11-04
رياضة
الجلاء يفوز على الجيش في المرحلة الأولى من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-04
فوز العربي على الرحى في دوري كرة السلة للسيدات
2023-11-04
باريس سان جيرمان يفوز على مونبيلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي
2023-11-04
الوحدة يفوز على الكرامة في أولى جولات دوري كرة السلة للرجال
2023-11-03
فوز حطين وجبلة على الجيش والساحل بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-03
الوحدة يواجه الكرامة في افتتاح دوري كرة السلة للرجال
2023-11-02
الفتوة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-02
اقتصاد
بدء بيع غراس الزيتون للموسم الحالي في السويداء
2023-11-05
الإنتاج وتخفيض التكاليف… محور اجتماع لمتابعة خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها
2023-11-04
أسعار النفط ترتفع نحو 3 بالمئة
2023-11-04
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-03
الجمعية التعاونية لتسويق الخضار والفواكه في السويداء تستلم 300 طن تفاح للموسم الحالي
2023-11-03
وزارة الطاقة الروسية: (أوبك بلس) تفي بالتزاماتها النفطية
2023-11-03
دائرة الحراج بالسويداء تبدأ بيع وتوزيع نحو 193 ألف غرسة
2023-11-03
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
عملية طوفان الأقصى في يومها الثلاثين.. أبرز التطورات
إعادة جدولة مواعيد تسليم جوازات السفر العادية للنصف الأول من عام 2024
برعاية السيد الرئيس بشار الأسد… بدء أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لنقابة المعلمين
المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها التاسع والعشرين
السيد نصر الله: المعركة في غزة حاسمة وما بعدها ليس كما قبلها والانتصار فيها مصلحة وطنية لجميع الدول العربية
المقداد وعبد اللهيان: العدوان الصهيوني على غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية متوقعة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
المقداد: جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية رخصة من دول الغرب (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
2023-11-05
2023-11-05
ruaa
سابق
المقاومة الفلسطينية: يواصل أبطالنا عمليات الاستهداف والتصدي لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت داخل مخيم جنين بالضفة الغربية ويخوضون معها اشتباكات مباشرة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة بعد إيقاع قوات العدو في حقل من النيران والعبوات المتفجرة والناسفة
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بدء بيع غراس الزيتون للموسم الحالي في السويداء
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وسائل إعلام لبنانية: قوات العدو الإسرائيلي تقصف بالمدفعية محيط بلدات علما الشعب والناقورة واللبونة في الجنوب وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق مدينة صور
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