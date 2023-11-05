بدء بيع غراس الزيتون للموسم الحالي في السويداء

السويداء-سانا

بدأت مديرية الزراعة بالسويداء اليوم بيع غراس الزيتون للمزارعين للموسم الحالي.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا أن الغراس الجاهزة للبيع تبلغ نحو 11500 غرسة من الصنفين القيسي والصوراني، مبيناً أنه يتم بيعها استناداً لوثائق الكشف الحسي التي يحصل عليها المزارعون من الوحدات الإرشادية القريبة من منطقتهم بحد أقصاه 25 غرسة للمزارع الواحد.

وأوضح سراي الدين أن البيع يجري حالياً ضمن مركزي كوم الحصى ونبع عرى على أن يشمل مركزي نمرة شهبا والبيطري في مدينة صلخد خلال الأيام القادمة وذلك بسعر 3500 ليرة للغرسة الواحدة، وبشكل مخفض عن الأسعار المعتمدة لبيعها في المشاتل الخاصة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc