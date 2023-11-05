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العدو الاسرائيلي يجدد غاراته الجوية على قرى وبلدات في جنوب لبنان

أرشيف

2023-11-04

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الاسرائيلي اليوم استهدافه لعدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان مخلفاً أضراراً مادية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرات العدو الإسرائيلي شنت غارتين الاولى بين العباسية والغجر والثانية على مرتفعات حلتا.

كما نفذ غارة جوية استهدفت محيط مزرعة بسطرة جنوب كفرشوبا إضافة إلى غارة على الوزاني.

وكان العدو الإسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم بقصف جوي ومدفعي عدداً من القرى والبلدات اللبنانية مخلفاً أضراراً مادية.

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