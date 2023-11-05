معرض (فيروز… بأيدينا سنعيد بهاء القدس) في غاليري زوايا بدمشق

دمشق-سانا

افتتح مساء اليوم في غاليري زوايا في دمشق معرض “فيروز… بأيدينا سنعيد بهاء القدس” بالتعاون مع مؤسسة بدايات وبمشاركة 18 فنانا وفنانة تحية منهم لفلسطين من خلال رمزية السيدة فيروز وحضور أعمالها التاريخية في وجدان القضية الفلسطينية.

وشارك في المعرض مجموعة من الفنانين التشكيليين هم نبيل السمان وإسماعيل نصرة ووليد جانو وفايزة الحلبي وأحمد كمال ونينار زهوة وعلا الأحمر ونور خوري وشراز دروش وزينة الحريري وإسراء الزنبق ورنيم الساعاتي و فراس العيسى و رندة تفاحة ونينار عثمان ورهام طرقجي ونهى إسماعيل وساندي عثمان.

ورافق المعرض تقديم فقرات فنية من أغان مختارة للسيدة فيروز من أداء رهام كويفاتي ونينار زهوة وعزف حمزة ذكرى وماسا ذكرى.

وأكدت مديرة مؤسسة بدايات عائدة سلامة في تصريح لمراسلة سانا أن الفن هو شكل من أشكال المقاومة فكان هذا المعرض الذي يضم أعمالاً لثمانية عشر فناناً وفنانة تحية لفلسطين من خلال السيدة فيروز ورمزيتها وحضورها التاريخي في وجداننا.

وقال الفنان التشكيلي نبيل السمّان: إن المعرض اليوم جاء ليكون كوقفة تضامنية مع أهلنا في الأراضي المحتلة متمثلاً برمزية السيدة فيروز التي منحت مفتاح القدس والتي أدت الكثير من أعمالها بتوقيع القضية التي لم تغب.

في حين قالت الفنانة التشكيلية رندة تفاحة إن المشاركة في معرض يحمل اسم السيدة فيروز ومدينة القدس تعني الكثير وخصوصاً أنه جاء متزامناً لما يحدث في فلسطين المحتلة، وكما غنّت فيروز : إننا عائدون” وهذا ما نتأمله.

يذكر أن المعرض مستمر لغاية يوم الإثنين 6 تشرين الثاني من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى التاسعة مساءً في غاليري زوايا بدمشق.

مريم حجير

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