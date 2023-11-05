مئات من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن-سانا

وقع مئات من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عريضة تطالب البيت الابيض بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر وفقا لمجلة فورين بوليسي الامريكية.

المجلة كشفت أن أكثر من 630 موظفاً في الوكالة وقعوا العريضة التي تطالب الرئيس الامريكي جو بايدن بالدفع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يعتبر الأحدث في سلسلة من الخلافات داخل أروقة الإدارة الأمريكية حول دعم إدارة بايدن لـ (إسرائيل) في عدوانها المتواصل على قطاع غزة .

الموقعون على العريضة أكدوا وفقاً لما نقلته المجلة انهم “يشعرون بالقلق البالغ إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي والقوانين الهادفة لحماية المدنيين والطواقم الطبية والمشافي والمدارس والاماكن الدينية”.

وجاء تحرك موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد أيام من استقالة مسؤولين اثنين في وزارة الخارجية الأمريكية احتجاجاً على دعم واشنطن لـ (إسرائيل) واستقالة مدير مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان كريغ مخيبر من منصبه بعد تأكيده أن الولايات المتحدة وأوروبا شريكتان فيما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الفلسطينيين وفشل الأمم المتحدة في التحرك لوقف هذه الجرائم.

باسمة كنون

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