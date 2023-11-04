الجلاء يفوز على الجيش في المرحلة الأولى من دوري كرة السلة للرجال

دمشق- سانا

فاز فريق الجلاء على مضيفه الجيش في ختام المرحلة الأولى من منافسات الدوري السوري لكرة السلة للرجال بنتيجة 66-59 نقطة في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وجاءت نتيجة الربع الأول من اللقاء لمصلحة الجلاء بواقع/16/13/ نقطة فيما تقدم الجيش في الربع الثاني بواقع /20/14/ نقطة ليعود الجلاء للسيطرة على مجريات الربع الثالث ويتقدم بواقع/14/12/ نقطة واستطاع الجلاء توسيع الفارق في الربع الرابع بواقع /22/14/ نقطة ليفوز في المباراة بفارق /7/ نقاط .

هادي عمران

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