الصحة العالمية تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على 3 مستشفيات في قطاع غزة

جنيف-سانا

أدانت منظمة الصحة العالمية اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على 3 مستشفيات في قطاع غزة أمس وهي مجمع الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.

وقالت المنظمة في حسابها على منص اكس اليوم إن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتقييد توصيل المساعدات الأساسية مثل الإمدادات الطبية والوقود والمياه، ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مشددة على الحاجة الملحة لحماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل الصحي والمرافق الصحية.

بدوره أدان الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية في غزة مؤكدا أنها أمر غير مقبول وقال غيبريسوس: “إن الدواء الأساسي الذي يحتاجه كل هؤلاء المرضى والعاملين الصحيين هو إنهاء هذا الوضع المرعب والمفجع في قطاع غزة ” مناشدا العالم من أجل وقف إطلاق النار والعمل لتحقيق السلام الدائم.

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