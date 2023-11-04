(عيد الوحدة الوطنية الروسية) في المركز الثقافي الروسي بدمشق

دمشق-سانا

احتفل المركز الثقافي الروسي في دمشق “بعيد الوحدة الوطنية الروسية ” عبر رقصات من الفلكلور الروسي وأغان روسية ترددت على لسان أطفال وشباب عبروا من خلالها عن حبهم لروسيا ولغتها إضافة لعرض مشاهد سينمائية تتحدث عن الغزو البولندي للأراضي الروسية.

وأشار مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكولاي سوخوف في تصريح لمراسلة سانا إلى حداثة عيد الوحدة الوطنية والذي بدأ في الـ 4 من تشرين الثاني عام 2004 وهو ذكرى الأيقونة العذراء التي كانت علماً للحشد الشعبي الروسي في القرن السابع عشر حيث طرد الأجانب من الأراضي الروسية وآنذاك لم تستعمل رايات أو أعلام بل فقط أيقونات ومن هنا جاء الاحتفال.

ويأتي الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية الروسية كتكريم لذكرى الانتفاضة الشعبية إذ توحدت القوات الروسية من أجل حماية المجتمع الروسي وعلى إثرها تم طرد الغزاة البولنديين من موسكو عام 1612 معلنين انتهاء زمن المحن.

نجوة عيدة

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