مظاهرات في مدن أوروبية عدة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية مظاهرات حاشدةً، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى أهله.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرةً حاشدةً دعت إليها عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي عليها.

كما تظاهر في العاصمة الألمانية برلين آلاف الأشخاص في ساحة ألكسندر بلاتز، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها (أنقذوا غزة) و(أوقفوا الإبادة وإطلاق النار)، ووضع عدد كبير منهم الكوفية الفلسطينية ورفعوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا (حرروا فلسطين).

كما شهدت لندن وروما وأوسلو مظاهرات حاشدةً دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبالصمت الدولي وخاصةً الغربي على المجازر التي ترتكب فيه.

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