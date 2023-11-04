غلوبال ريسيرتش: (إسرائيل) والولايات المتحدة تمتلكان تاريخاً حافلاً بقتل المدنيين وارتكاب المجازر الجماعية

أوتاوا-سانا

سياسة واحدة وتاريخ مشترك متخم بقتل المدنيين وارتكاب مجازر جماعية يجمع (إسرائيل) والولايات المتحدة، وفقاً لموقع غلوبال ريسيرتش الكندي الذي وصف حملة الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة حالياً بأنها جزء من عملية منسقة بين الولايات المتحدة وأتباعها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبتنفيذ مباشر من قوات الاحتلال.

الموقع أكد ضرورة أن يدرك الجميع حول العالم أن استهداف (إسرائيل) المتعمد للمدنيين في غزة هو جزء من استراتيجية عسكرية ثابتة تتبعها الولايات المتحدة الحليفة لكيان الاحتلال.

وأوضح الموقع أن ممارسات الولايات المتحدة العسكرية المارقة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم تعتمد على نهج ثابت يقوم على استهداف المدنيين بشكل روتيني، في جرائم مروعة ضد الإنسانية.

وأشار الموقع إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وفي أحد التبريرات التي ساقها بشأن جرائمه في قطاع غزة المحاصر اتخذ مثالاً وقدوة من القصف الأمريكي لأهداف مدنية في مدن ألمانية عدة، على رأسها دريسدن في الحرب العالمية الثانية.

وعلى غرار هذه الجرائم أوضح الموقع أن الولايات المتحدة استهدفت المدنيين في اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية بالقنابل النووية، واعتمدت استراتيجيتها منذ ذلك الحين على قتل المدنيين واستهداف المشافي والمدارس والكنائس والمناطق السكنية، والأدلة على هذه الجرائم كثيرة لا تحصى.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من كل هذه الجرائم وقتل الولايات المتحدة لنحو 46 مليون شخص خلال الحرب العالمية الثانية ومنذ ذلك التاريخ، إلا أنها لم تتعرض للمساءلة أو المحاكمة.

وبين الموقع أن (إسرائيل) تنتهج سياسة القتل والإبادة الجماعية ذاتها بحق الفلسطينيين، وترتكب المجزرة تلو الأخرى بحصانة دولية ودعم من أمريكا شريكتها بالقتل.

باسمة كنون

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