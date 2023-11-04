ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال إلى 157 قتيلاً

كاتماندو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جاجاركوت غرب نيبال إلى 157 قتيلاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة كوبر كاتايات قوله: “بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 157 قتيلاً، منهم 105 في جاجاركوت و25 في روكوم”.

بدوره استبعد المتحدث باسم وزارة الداخلية نارايان براساد بهاتاراي أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير”، لافتاً إلى أنه “من الممكن العثور على بعض الجثث تحت الأنقاض.

وأضاف: “بعض الطرقات مقطوعة بسبب الأضرار، لكن نحاول الوصول إلى المنطقة بسبل أخرى”.

ونشرت السلطات تعزيزات أمنيةً مزودةً بمروحيات للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمصرع 128 شخصاً وإصابة العشرات جراء الزلزال الأكثر دمويةً منذ عام 2015.

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