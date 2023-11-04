المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في غزة وتقضي على عدد من أفراده وتدمر دبابات وآليات له

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المحاصر، وقضت على عدد من جنوده ودمرت آليات له، بالتوازي مع استهدافها مستوطناته ومواقعه بالصواريخ، ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة لليوم التاسع والعشرين رداً على جرائم الاحتلال.

وأعلنت المقاومة أن مقاتليها هاجموا قوةً صهيونيةً متحصنةً في مبنى شمال غرب مدينة غزة، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، وقضوا على 5 جنود وأصابوا آخرين، كما خاضوا اشتباكات مباشرةً بمختلف الأسلحة مع قوة للعدو في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، بينما اعترف الاحتلال بمقتل جندي له خلال الاشتباكات اليوم مع المقاومة الفلسطينية، وآخر متأثراً بإصابته في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشارت المقاومة إلى تدميرها دبابةً للاحتلال متوغلةً في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا، وآليتين جنوب تل الهوا بقذائف الياسين 105، إضافةً إلى استهدافها دبابةً متوغلةً جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز كونكورس، وبعشرات قذائف الهاون قوات الاحتلال المتوغلة جنوب غزة، وتحشيداته شمال غرب المدينة، وتجمعين لآلياته شمال غرب بيت لاهيا وشرق جحر الديك، وبرشقة صاروخية مركزة تجمعاً لدباباته جنوب شرق الزيتون.

واستهدفت المقاومة برشقات صاروخية تحشيدات العدو الإسرائيلي في مستوطنة نيريم ومواقعه في مستوطنتي أفشلوم وسديروت، إضافةً إلى استهدافها إيلات في الأراضي المحتلة عام 1948 بصاروخ عياش 250، وأسدود المحتلة برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة.

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