قاسم: طوفان الأقصى بداية الهاوية للكيان الصهيوني

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن عملية طوفان الأقصى تشكل بداية الهاوية للكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن المقاومة الوطنية اللبنانية ستكون دائماً مؤثرةً في الميدان، لتعطيل المخططات الإسرائيلية.

وقال قاسم في كلمة له اليوم خلال وقفة تضامنية مع غزة: “إن حزب الله جزء من المواجهة على طريق فلسطين”، مبيناً أن “طريق فلسطين هو طريق التحرير وعزة المنطقة وتحرير لبنان واستقلاله”.

وأضاف: “سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات (إسرائيل)”.

وأشاد قاسم بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مقارعة الهمجية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الشهداء على طريق القدس يعبدون طريق العزة والتحرير والنصر.

وشدد قاسم على أن المجازر الإسرائيلية الوحشية وقصف المستشفيات ستزيد من تمسك الفلسطينيين بأرضهم وقضيتهم، مبيناً أن عملية طوفان الأقصى “حفرت عميقاً في الوجدان الإسرائيلي خذلاناً وخوفاً وتمزقاً داخلياً”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة شريك كامل للعدوان الإسرائيلي، بل هي من تديره، مؤكداً سقوط الشعارات الزائفة التي تبنتها أمريكا والغرب عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

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